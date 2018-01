Misic estreia-se nos convocados

Pub

Bryan Ruiz, por sua vez, fica de fora dos eleitos para o jogo desta sexta-feira com o V.Setúbal

O croata Misic é o grande destaque nos convocados do Sporting para o jogo desta sexta-feira com o Vitória de Setúbal. O médio chegou apenas na semana passada ao clube de Alvalade, mas já entra nos eleitos de Jorge Jesus para o confronto na cidade do Sado.

Além de Misic, também outro reforço de inverno, Rúben Ribeiro, continua a fazer parte dos escolhidos, isto depois da estreia a titular no confronto com o Desportivo das Aves, na última jornada. Destaque também para a ausência de Bryan Ruiz, que havia sido convocado para os últimos jogos dos verde e brancos



Eis os convocados: Rui Patrício, Salin, André Pinto, Ristovki, Fábio Coentrão, Mathieu, Piccini, Coates, Acuña, Bruno César, Battaglia, Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro, Misic, William Carvalho, Gelson Martins, Bas Dost, Doumbia e Podence.