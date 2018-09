Mihajlovic apontado como treinador do Sporting

A imprensa sérvia indica que que Sinisa Mihajlovic está perto de chegar a acordo com a direção leonina para ser o próximo treinador do Sporting, sucedendo desta forma a Jorge Jesus. Segundo o site Blic Sport, as negociações entre as duas partes estão muito avançadas.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tinha anunciado esta quarta-feira que o treinador já havia sido escolhido, e que seria revelado nos próximos dias.

Esta informação veio confirmar o que Diário de Notícias já tinha apurado: o sucessor de Jorge Jesus viria do estrangeiro.

Mihajlovic conta no seu curriculum com passagens como treinador principal no Bologna, Catania, Fiorentina, seleção Sérvia, Sampdoria e Milan. Em 2016/17 assinou pelo Toino, tendo sido despedido a meio da época passada devido aos maus resultados. Em 23 jogos, o sérvio conseguiu apenas oito vitórias.