Médico Frederico Varandas demite-se e é candidato à presidência do Sporting

O médico Frederico Varandas vai ser candidato à presidência do Sporting. O até agora diretor clínico do clube anunciou na rede social Instagram que entregou uma carta ao presidente Bruno de Carvalho a comunicar a saída do Departamento Médico da Sporting SAD.

"Esta minha demissão não deve, pois, ser vista como um afastamento da Vida do SCP. Constitui, na realidade, um primeiro passo para liderar uma solução de Direção do nosso Clube que seja convergente com o nosso desígnio histórico".

"Sinto e vivo Sporting desde os 3 anos e até hoje, mesmo nos momentos mais críticos da minha vida, como na comissão de serviço militar no Afeganistão, nunca deixei de respirar "Sporting"", diz o agora ex-médico do clube.

Varandas frisa que serviu com "a máxima lealdade" Bruno de Carvalho e que se revê no trabalho realizado pelo atual presidente.

"Revejo-me na valorização dada às Modalidades, no aumento de exigência e ambição competitiva do Futebol Profissional, na concretização do projeto do Pavilhão João Rocha, na atenção aos Núcleos, na dinamização dos Associados e Adeptos".

No entanto, "os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível a minha permanência sob pena de faltar ao meu superior dever de Lealdade para com o Sporting", explica Frederico Varandas.