Golo do defesa central francês, já bem perto do fim, quebrou a muralha defensiva do Vitória de Guimarães e arrancou a ferros a subida leonina ao primeiro lugar da tabela

O Sporting é líder isolado do campeonato após o triunfo de ontem sobre o V. Guimarães. Não foi fácil arrancar os três pontos, mas Mathieu perto do fim derrubou a muralha vimaranense.

A pressão da possível chegada à liderança, em caso de vitória, tomou conta dos leões na primeira parte. Sem Gelson Martins não houve fantasia do meio-campo para a frente. Os adeptos tinham de ter mais paciência para ver a equipa chegar ao ataque, com processos mais lentos, e mesmo quando os comandados de Jorge Jesus lá chegavam, tanto Rúben Ribeiro como Bruno Fernandes ou Acuña eram muito previsíveis na hora de assistir Bas Dost - que nos primeiros 45 minutos chegou a ter quatro defesas a seu lado, sem nada poder fazer.

Os leões mostravam-se apáticos e quem aproveitava era o V. Guimarães, mais concretamente Raphinha, o tal que vestirá de verde e branco na próxima temporada. Em rápidos contra-ataques o brasileiro fazia o que queria tanto de Ristovski como de Fábio Coentrão e em rápidas combinações com Tallo esteve sempre mais perto do golo do que os seus futuros colegas de equipa. Valeu, em duas ocasiões (11" e 28"), Rui Patrício e também a defesa leonina.

Aliás, se os vimaranenses fossem para o intervalo a vencer não surpreenderia ninguém. Não que tivessem domínio, mas porque tiveram mais ocasiões claras de golo.

Vendo que com Bas Dost sozinho na frente o Sporting não estava a conseguir situações de perigo, Jorge Jesus fez entrar Montero ao intervalo, para libertar mais espaço para o holandês dentro da área. As coisas, contudo, não correram como o treinador assim entendia, pois Bas Dost lesionou-se dois minutos após o reatamento, entrando Doumbia para o seu lugar.

Havia mais velocidade na frente, mas poucas referências no centro da área, pois tanto o costa-marfinense como Montero fugiam para as alas, à procura de bola, o que os defesas vimaranenses agradeciam. Não havia poder de fogo, pelo que a principal ocasião dos leões acabou por ser aos 72', quando Coentrão centrou do lado esquerdo e Bruno César surgiu ao segundo poste a rematar e a acertar no ferro.

O V. Guimarães não estava tão perigoso como no primeiro tempo, o desgaste físico também era visível e, vendo elementos mais rápidos na frente de ataque leonina, os minhotos também se reservaram mais. Não abdicaram do contra-ataque, mas Rui Patrício acabou por ser um mero observador na etapa complementar.

Com o decorrer dos minutos o empate parecia não ir desatar-se, havia ineficácia de um lado e pouca vontade de atacar do outro, mas aos 84" Acuña descobriu Mathieu na área, um central a fazer as vezes de ponta-de-lança e a matar a partida num remate de primeira.

Um golo pelo qual o Sporting lutou muito, mesmo sem jogar bem grande parte do tempo, e que fez Alvalade explodir de alegria.