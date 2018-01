Matheus Oliveira no Vitória de Guimarães

Pub

O Sporting confirmou esta terça-feira o empréstimo de Matheus Oliveira ao Vitória de Guimarães. O brasileiro, filho de Bebeto, foi contratado esta temporada ao Estoril, mas não vinha a ser opção para Jorge Jesus.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Vitória Sport Clube para o empréstimo do jogador Mattheus Oliveira até ao final da presente temporada.



A Sporting SAD deseja a Mattheus Oliveira as maiores felicidades pessoais e profissionais", lia-se no comunicado