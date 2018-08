Marta Soares: "Nada ficará como dantes e hoje será uma reunião decisiva"

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, já chegou a Alvalade para dar início à reunião com os órgãos sociais e onde serão tomadas medidas visando o futuro do clube. À entrada para a reunião, o dirigente não avançou, contudo, o que vai ser decidido. "Esta é uma reunião para decidir com serenidade e procurar consensualizar as decisões. Dentro do Sporting não somos inimigos uns dos outros mas sim sócios que querem o bem do clube. É dentro desses princípios que vai decorrer a reunião", começou por referir.

O líder da MAG garantiu depois que esta quinta-feira vão mesmo existir novidades. "Vamos reiterar o que dissemos na primeira reunião. O que tratamos na última reunião é que hoje iríamos decidir o que importa para acabar com esta instabilidade no clube. Vamos reunir com Conselho Diretivo para vermos se conseguimos consensualizar o que importa fazer, que é criar estabilidade no clube. Nada ficará como dantes e hoje será uma reunião decisiva. A mesa da AG não queria utilizar o recurso de uma AG de destituição. Se isso tiver de acontecer a responsabilidade não é da AG, que tem feito tudo o que está ao seu alcance para ultrapassar esta dificuldade. Há sócios a pedir AG de destituição que temos vindo a evitar, mas não vou ignorar a vontade dos sócios."