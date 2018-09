Marta Soares confirma Assembleia Geral do Sporting a 23 de junho

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, garantiu esta terça-feira, em conferência de imprensa, que vai mesmo acontecer uma Assembleia Geral do clube a 23 de junho.

Referiu que a Mesa da Assembleia Geral reafirma a "vontade de dar a palavra aos sócios" e que o órgão se mantém "fiel aos princípios de manter a legalidade e a democracia dentro do Sporting".

"Jamais podemos esquecer o nosso desígnio, com uma garantia permanente, que é de que os sócios são o mais importante da instituição", afirmou ainda Marta Soares.

Referiu que foram dadas "todas as condições ao Conselho Diretivo" e que existe uma "situação insustentável que os membros do Conselho Diretivo estão a perpetuar".

Jaime Marta Soares disse ainda que está a acontecer, "à revelia", um "autêntico golpe de Estado", acrescentando que é preciso "defender os estatutos e a legalidade" e ainda a vontade de "mais de 3500 sócios que entregaram assinaturas" para que seja realizada a Assembleia Geral.

Apelou ao presidente que cumpra com a sua palavra de ouvir os sócios sempre que eles se quiserem pronunciar. Uma promessa feita por Bruno de Carvalho no início de mandato. "Deixo-lhe este apelo, que cumpra com a sua palavra", disse Marta Soares.

"Não é uma luta entre o presidente da Mesa da Assembleia e o presidente da Conselho Diretivo", assegura Jaime Marta Soares, recusando comentar por que razão Bruno de Carvalho não se demite.