Marta Soares adia decisões para quinta-feira

"Foi uma reunião de reflexão e muita serenidade. Demos os nossos pontos de vistas e propostas, com base nos interesses dos interesses do Sporting Clube de Portugal. Ouvimos atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade o que a direção tinha para dizer. Deixámos agendada para quinta-feira para a mesma hora para decidirmos o que mais interessa para o futuro do Sporting", afirmou o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, após a reunião de órgãos sociais.

Os órgãos sociais dos leões reuniram esta segunda-feira à noite em Alvalade, na sequência aos acontecimentos da última semana na Academia do clube, em Alcochete.