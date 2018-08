Marco Túlio chegou para reforçar leões: "Vai dar tudo certo"

Proposta do Nápoles seduz Rui Patrício. Falta convencer o Sporting

Marco Túlio chegou esta segunda-feira a Lisboa para reforçar o Sporting. O médio brasileiro de 20 anos chega do Atlético Mineiro para efetuar exames médicos e assinar um contrato que deverá ser de cinco anos.

O jogador, que serviu de contrapartida para saldar uma dívida do Atlético Mineiro relacionada com a transferência de Elias, ainda não sabe se vai integrar a nova equipa de sub-23 dos leões ou se ficará no plantel principal, na próxima temporada.

"Ainda vamos conversar", referiu aos jornalistas presentes no aeroporto Humbert Delgado, em Lisboa, prometendo "muito trabalho".

O médio-ofensivo ainda não teve qualquer contacto com o treinador leonino. "Ainda não falei com Jorge Jesus, mas já falei com o Wendel e o Paulinho [médio da equipa B]. Vou dar tudo e vai dar tudo certo", garantiu Marco Túlio.

O brasileiro vai trabalhar com o plantel até final da temporada, para acelerar a adaptação, e está previsto que façar parte da comitiva que vai fazer uma digressão de fim de época à China, após a final da Taça contra o D. Aves.