Maradona, a resposta leonina quando o Barcelona quis Fernando Mendes

Em 1986, o Sporting exigiu pelo seu passe o mesmo que os catalães pagaram por Don Diego. Isto após uma eliminatória em que foi a figura no duelo com os catalães. 21 anos depois acredita num inédito triunfo leonino

O Sporting joga amanhã em Barcelona ainda de olho na qualificação para os oitavos da Liga dos Campeões. A missão é complicada, englobando a necessidade de vencer em Camp Nou e que a Juventus não ganhe na deslocação ao terreno do Olympiacos. Há 21 anos os leões estiveram perto de afastar o colosso catalão, na 2.ª eliminatória da Taça UEFA: após uma derrota por 1-0 em Barcelona, estiveram a ganhar por 2-0 em Alvalade, mas um golo do espanhol Roberto aos 84 minutos deitou tudo a perder. Será desta?

Em grande destaque nessa eliminatória de 1986 esteve o lateral esquerdo Fernando Mendes. De tal forma que após o jogo em Alvalade foi abordado pelo também defesa esquerdo blaugrana Júlio Alberto de forma bastante curiosa. "Ele disse--me "para o ano vais ser jogador do Barcelona", isto devido aos grandes jogos que fiz. Na segunda mão fiz a assistência para os golos do Sporting e ele ficou impressionado com a minha exibição", recorda ao DN.

Algum tempo mais tarde, já com Jorge Gonçalves como presidente do Sporting, Fernando Mendes teve a informação de que houve um real interesse do Barcelona, mas o célebre "bigodes" fechou-lhe a porta da saída. "Pediu um milhão de contos, o que na altura era um valor inacreditável, e o Barcelona não aceitou pagar. Para se ter uma ideia, isso foi o que o Barcelona tinha pago pelo Maradona [quando o contratou o ao Boca Juniors, em 1984]", refere.

Mas Fernando Mendes não é apenas recordado por bons motivos nessa célebre eliminatória da Taça UEFA. Com o resultado em 2-0, teve uma grande oportunidade para fazer a terceira assistência da noite, mas preferiu rematar. "Deslumbrei-me! Tinha colegas mais bem colocados, mas tentei fazer o chapéu ao Zubizarreta. A bola saiu para as malhas por cima da baliza. Lembro-me que na altura os meus colegas ficaram muito zangados", diz.

Fazendo a transição para o jogo de amanhã, acredita que desta vez o Sporting irá mesmo escrever história. "Acredito na vitória e na qualificação. Em primeiro lugar, porque o Sporting tem mostrado que se pode bater com qualquer equipa europeia, como se viu esta época nos jogos com o Barcelona e com a Juventus e na temporada passada diante do B. Dortmund e do Real Madrid. Em segundo lugar, porque o Barcelona já se qualificou em primeiro lugar e por isso deverá poupar muitos titulares", sublinha, acrescentando que o Sporting "estará com a motivação em alta, enquanto para o Barcelona será apenas mais um jogo".

Fernando Mendes acredita que a experiência de Fábio Coentrão será importante no desafio de amanhã. O defesa esquerdo prepara-se para cumprir a quinta partida seguida como titular, algo que não consegue desde agosto e setembro de 2011, ao serviço do Real Madrid: "Estou muito contente com o rendimento do Fábio e por estar a conseguir ultrapassar o problema das lesões. Neste momento, não tenho dúvidas de que se trata do melhor defesa esquerdo do futebol português e vai voltar a mostrá-lo em Camp Nou."

Mendes acredita que o Sporting poderá ainda aproveitar o habitual ambiente frio de Camp Nou, apesar de ser o maior recinto do futebol europeu, com capacidade para 99 354 espectadores. "Os adeptos não criam uma atmosfera complicada para os adversários. Estão tão habituados a ganhar, nem precisam de puxar muito. E há sempre imensos estrangeiros nas bancadas, que gostam do Barcelona mas que não têm aquela paixão", sustenta.

Em Barcelona, o Sporting jogará contra a história, pois nunca conseguiu ganhar em Espanha em jogos das competições europeias. Em onze partidas, somou quatro empates e sete derrotas. A equipa portuguesa até se bateu bem nas duas vezes que jogou em Camp Nou, mas não evitou a derrota: no tal encontro já aqui referido em 1986 (0-1) e em 2008-09, quando discutiu o resultado até Xavi fazer o 3-1 aos 87".

Por outro lado, o Barcelona não perde em casa para as competições europeias desde maio de 2013, quando o Bayern de Munique triunfou por 3-0 e afastou os catalães da final da Liga dos Campeões.