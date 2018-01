Madeira Rodrigues desiste de auditoria e Bruno fala em "miserável encenação"

Pub

Presidente leonino desafia ex-candidato à presidência do Sporting a aparecer na Assembleia Geral de 3 de fevereiro e "ter a coragem" de dizer que duvida da honestidade do líder do clube

O ex-candidato à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues, desistiu da auditoria forense que tinha pedido a algumas transferências de "alguns profissionais de futebol". Numa carta enviada ao presidente do Conselho Fiscal da SAD, Rui Moreira de Carvalho, e tornada pública esta segunda-feira, justificou a sua desistência devido à rejeição do clube em pagar "os custos internos relativos ao tempo que os colaboradores do Sporting terão que dispensar" na auditoria e disse que "enquanto essa investigação não der frutos a dúvida sobre a honestidade do presidente do Sporting vai manter-se".

Em resposta publicada no Facebook pessoal, Bruno de Carvalho lançou um desafio ao concorrente derrotado das eleições de março do ano passado. "Espero que apareça na AG [Assembleia Geral] do próximo dia 3 de fevereiro pois terá de ter a coragem de dizer isto na minha cara e de ouvir o que tenho para lhe dizer sobre esta miserável encenação!", escreveu.