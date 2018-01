Lumor vai ser reforço dos leões

Lumor fez 21 jogos com a camisola do Portimonense nesta temporada

Lateral esquerdo chega do Portimonense para substituir Jonathan Silva, que saiu para a Roma

Lumor, futebolista ganês do Portimonense, vai ser reforço do Sporting. O lateral esquerdo está já em Lisboa para fazer exames médicos e ingressar na equipa de Jorge Jesus, onde pode ser o substituto de Jonathan Silva - o argentino que já está em Itália, onde vai passar a representar a Roma.

O defesa do Portimonense deve assinar pelo Sporting por quatro temporadas e meia, com o Portimonense a encaixar um valor acima dos dois milhões de euros por metade do passe. Lumor tem 21 anos e esteve com pé e meio nos últimos dias nos holandeses do PSV Eindhoven.

Quanto a Jonathan Silva, agora ex-Sporting, já confirmou nas redes sociais a sua transferência para a AS Roma.

Segundo o jornal O JOGO, o argentino vai ser emprestado pelo Sporting à Roma até final da época a troco de 500 mil euros, mas em junho o emblema italiano tem que acionar a cláusula de compra obrigatória no valor de 5,2 milhões de euros