Leões negam que jogadores se tenham recusado a treinar

Em comunicado, o Sporting não nega, no entanto, que os jogadores tenham exigido falar com o presidente Bruno de Carvalho

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado a desmentir que os jogadores se tenham recusado a treinar esta manhã, depois do regresso de Espanha, sem antes falarem com o presidente Bruno de Carvalho, que na véspera criticou alguns jogadores na derrota com o Atlético de Madrid para a Liga Europa.

Contudo, nessa nota, os leões não fazem referência - e por isso não é desmentido - ao pedido dos jogadores de se reunirem com o líder leonino, algo que acabou por não acontecer devido ao facto de Bruno de Carvalho ter sido recebido na Procuradoria-Geral da República.

Eis o comunicado na íntegra: