Leões já venderam os bilhetes para o dérbi

Os 3250 ingressos 'voaram' em cerca de seis horas

O Sporting já vendeu todos os bilhetes que tinha disponível para o dérbi do próximo dia 3 com o Benfica, no estádio da Luz, agendado para as 21.30.

O emblema leonino divulgou esta quinta-feira que já vendeu os 3.250 ingressos disponibilizados pelo Benfica para a caixa de segurança do Estádio da Luz, os quais foram vendidos em cerca de seis horas.

Recorde-se que a venda de bilhetes estava limitada esta quinta-feira a sócios com gamebox há mais de quinze anos.