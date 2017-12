Leões fazem vídeo a reclamar os 22 títulos nacionais

Pub

Bruno de Carvalho diz que a história centenária do futebol português não pode ser reescrita nem alterada

O Sporting, através das redes sociais do clube, fez um filme a reclamar os 22 títulos nacionais que dizem ter direito. No seu Facebook pessoal, o presidente Bruno de Carvalho deixou ainda uma extensa mensagem sobre este tema.

Aqui fica a mensagem na íntegra:

22 TÍTULOS DE CAMPEÕES NACIONAIS, A VERDADE A QUE TEMOS DIREITO

Desde 2015, quando sozinho iniciei esta luta pelo reconhecimento das 17 edições do Campeonato de Portugal como título máximo do nosso futebol, até à recente declaração da Federação Portuguesa de Futebol em criar uma comissão de especialistas para emitir um parecer técnico sobre a questão dos títulos, muita coisa aconteceu no futebol português. A história centenária do futebol português não pode ser reescrita nem alterada, ainda para mais quando as competições foram disputadas com lealdade e cumprindo com todos os regulamentos.

Podem demorar o tempo que quiserem que a verdade não pode ser adulterada, ou seja, o Campeonato de Portugal (entre 1922 e 1938) era, como aliás está inscrito no site da Federação Portuguesa de Futebol e reconhecido pelos jornais da época, a competição que servia para apurar o campeão nacional de futebol.

Divulgo hoje, em primeira mão, um breve vídeo em que é explicada toda esta questão e em que são apresentados aqueles que são os nossos principais argumentos, aqueles que o Sporting Clube de Portugal considera relevantes, desde o primeiro momento (e a que só agora outros clubes que venceram também o Campeonato de Portugal começam a juntar-se e, desta forma, a honrar as páginas mais bonitas das suas histórias):

JORNAIS DA ÉPOCA

Dezenas de publicações diferentes com o mesmo entendimento:

Campeonato de Portugal = Campeonato Nacional

OUTROS REALIDADES

Serie A (Itália) e Bundesliga (Alemanha) são casos iguais ao nosso;

Mundiais de 1934 e de 1938 disputados na integra em sistema de eliminatórias;

UEFA não reconhece a Taça Latina pois era disputada apenas por 4 países;

CAMPEONATO EXPERIMENTAL

"Experiência": substantivo feminino que é um ensaio ou tentativa;

"Experiência": palavra que surge dezenas de vezes nas actas da FPF entre 1934 e 1938;

Sistema fechado apenas a 4 associações de futebol: Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal;

Fase de qualificação para a disputa do título máximo: o Campeonato de Portugal;

Toda esta informação pode ser consultada de forma detalhada em www.sporting.pt/averdade.

É lamentável que em Portugal ainda existam media que não são totalmente livre, que se demitem de procurar a verdade, e que tenha que ser um clube a fazer todo um trabalho de investigação com base nos jornais da época, nas actas/documentação da própria Federação Portuguesa de Futebol e na regulamentação (entenda-se o modelo competitivo) das provas nacionais existentes em Portugal entre 1922 e 1938.

Votos de um excelente 2018... esperando que haja uma decisão, pelo menos, até 2021 (ano em que Portugal celebra o centenário da realização dos campeonatos nacionais, sendo que a lógica diz que terão de haver 100 campeões e não apenas 83).