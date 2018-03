Piccini, Bas Dost e André Pinto fora dos convocados

Pub

Confirmadas as baixas do lateral, do avançado e ainda do central, que deixa Jesus com apenas dois centrais de origem para o clássico

Bas Dost e Piccini vão mesmo ficar fora do clássico, segundo informou esta sexta-feira o Sporting, que confirma assim a notícia de que os dois jogadores não recuperaram de lesões e não viajaram ontem para o Porto.

Dos jogadores que seguiram viagem com a comitiva, também se registam outras duas ausências da lista de eleitos: Gelson Martins, que terá de cumprir castigo na sequência da decisão do Conselho de Disciplina, e André Pinto, por motivos não revelados, o que não deixa de ser estranho, uma vez que Jorge Jesus só tem dois centrais de origem disponíveis - Coates e Mathieu. E, refira-se, André Pinto foi um dos futebolistas que os jornais da especialidade identificaram como tendo seguido viagem, o que agudiza ainda mais a estranheza em torno da ausência do defesa entre as opções de Jesus para o encontro desta noite

Eis então a lista de convocados para o clássico:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin;

Defesas: Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, Lumor

Médios: William Carvalho, Palhinha, Battaglia, Misic, Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro, Bruno César, Acuña, Bryan Ruiz

Avançados: Fredy Montero, Rafael Leão, Doumbia