Leão de mão cheia na melhor exibição caseira da época

Tudo ficou mais fácil a partir do momento em que Bruno Fernandes avançou no terreno para o apoio a Bas Dost. Holandês fez um hat-trick e já vai com 50 golos na I Liga, em 48 jogos

O Sporting "despachou" o Marítimo por 5-0, conseguindo o seu resultado mais robusto em Alvalade neste campeonato e igualando o score que obteve no reduto do V. Guimarães, em agosto. Depois de uma primeira parte morna, os leões partiram para uma segunda parte em que realizaram a melhor exibição da temporada diante dos seus adeptos.

Jorge Jesus apresentou três novidades no onze inicial, com Ristovski (titular pela segunda vez na I Liga) a render o lesionado Piccini, André Pinto no lugar de Mathieu (também magoado) e Bryan Ruiz em vez de Acuña, com o argentino a ficar no banco, possivelmente para descansar numa altura em que o calendário está apertado.

O Sporting começou dominador, mas sem conseguir criar perigo e foi mesmo o Marítimo a conseguir a primeira oportunidade para marcar, num lance em que o central Diney fez o mais difícil, ao cabecear por cima da baliza, a dois palmos de Rui Patrício.

Confirmando que o cinismo é uma das suas qualidades nesta versão 2017/18, os leões marcaram aos 21 minutos, praticamente na jogada seguinte à grande ocasião dos visitantes. O lance começou num lançamento longo de Coates para Gelson, com o jovem extremo a assistir Bas Dost, que encostou facilmente com o pé esquerdo.

Quase todos os ataques do Sporting eram realizados pelo lado direito, onde Ristovski aparecia como uma flecha e contava com a colaboração de Gelson e até de Podence. No entanto, havia muitas falhas no último passe e pouco mais houve para contar até ao intervalo. Contas feitas, o Sporting marcou na única ocasião de que dispôs, pois um outro remate de Bas Dost após trabalho de Ristovski foi anulado por fora de jogo do defesa.

A segunda parte começou supersónica, com uma oportunidade para cada lado, primeiro num cabeceamento de William e depois num remate de Fabrício Baiano, parado por Rui Patrício. E logo a seguir, Bryan Ruiz regressou aos golos, quase onze meses depois de ter marcado pela última vez, num triunfo por 2-0 em casa do Estoril.

A vencer por 2-0 e em face dos muitos jogos num curto espaço de tempo, Jorge Jesus esgotou as substituições muito mais cedo do que é habitual (aos 71") e até deu oportunidade a Iuri Medeiros, que não foi bem aproveitada pelo extremo, nomeadamente num lance em que preferiu rematar quando tinha Bas Dost em melhor posição.

O Sporting partiu para 20 minutos finais de grande qualidade, sempre em alta rotação e contando com a grande inspiração de Bruno Fernandes, decisivo nos quatro golos marcados: assistiu Bryan Ruiz e Bas Dost e foi na recarga a fortes remates da sua autoria que Bas Dost e Acuña marcaram o 4-0 e o 5-0. O médio português ontem iniciou o jogo a "8" mas foi a partir dos 63", quando passou a jogar mais à frente, depois da saída de Podence, que vieram à tona as suas maiores qualidades, nomeadamente a ímpar capacidade de remate e a excelente qualidade do seu último passe.

Este resultado desnivelado permitiu à equipa de Jorge Jesus recuperar a confiança, depois do empate e da exibição descolorida na Luz. Por outro lado, mostrou finalmente uma face mais avassaladora em Alvalade, onde conseguiu apenas pela segunda vez um triunfo na I Liga por mais de dois golos de diferença . E pela primeira vez tem mais golos em casa do que fora (20 contra 18).