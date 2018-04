Árbitro sérvio Milorad Mazic na receção ao Atlético Madrid

Pub

O sérvio vai arbitrar o jogo entre Sporting e Atlético de Madrid, na quinta-feira, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, indicou esta terça-feira a UEFA.

Mazic, internacional desde 2009, que estará pela primeira vez num jogo dos leões, já arbitrou esta temporada o Atlético de Madrid, no empate em Roma (0-0) na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No seu percurso internacional, o árbitro sérvio esteve, contudo, em jogos de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga.

Nas três ocasiões com as águias, na Liga dos Campeões de 2016/17 (1-1 em casa com o Besiktas) e 2015/16 (2-1 em casa com Galatasaray (2-1), e nas meias-finais da Liga Europa de 2012/13 (derrota fora por 1-0).

O árbitro arbitrou o FC Porto no empate sem golos em casa com o Copenhaga, na fase de grupos da Champions de 2016/17, e esteve na derrota do Sporting de Braga na derrota fora com o Manchester United (3-2) na mesma competição em 2012/13.

O Sporting recebe na quinta-feira o Atlético de Madrid, depois de ter perdido na primeira mão, na capital espanhola, por 2-0.

A derrota em Madrid provocou grande convulsão no clube, com críticas públicas do presidente, Bruno de Carvalho, ao plantel, levando a uma reação, também pública, de 19 jogadores, a manifestarem o seu desagrado.

O cenário levou a um aparente divórcio entre jogadores e presidente, e, mais tarde, a intervenção do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, considerando que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder 'leonino'.

O jogo entre Sporting e Atlético de Madrid está marcado para quinta-feira, às 20.05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.