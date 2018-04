Pub

Bilhetes mais baratos para o jogo da Liga Europa em Madrid custaram 50 euros

Os adeptos do Sporting manifestaram-se esta quinta-feira na caixa de segurança em direção ao estádio do Atlético de Madrid contra o preço de 50 euros dos bilhetes mais baratos vendidos para o jogo de hoje entre as duas equipas.

Numa grande tarja na cabeça do cortejo leonino composto por largas centenas de adeptos do clube português podia ler-se "50 euros preço dos bilhetes chulos da UEFA".

Os sportinguistas chegaram ao estádio Wanda Metropolitano enquadrados pela polícia espanhola e alguns elementos das forças de segurança portuguesa, depois de terem percorrido quase dois quilómetros desde o local de concentração acordado com as autoridades espanholas.

Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se hoje, no novo estádio do clube espanhol, o Wanda Metropolitano, a partir das 20:05 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

O Atlético disponibilizou cerca de 3600 bilhetes que foram vendidos em Lisboa.

Os bilhetes de entrada no estádio custaram 50 euros para as superiores e 100 euros para as centrais.