Treinador do Barcelona espera leão "mais ofensivo" em Camp Nou

Ernesto Valverde disse esta segunda-feira esperar um Sporting "mais ofensivo" no encontro de terça-feira, em Camp Nou, para a última jornada do grupo D da Liga dos Campeões

O técnico espanhol apontou a "grande responsabilidade" que a equipa tem na competição e destacou a qualidade dos 'verdes e brancos', que "têm obrigação de ganhar".

"O jogo não afeta a nossa qualificação, porque já atingimos o objetivo de ser primeiro, mas sabemos que o nosso rival joga muito", referiu o treinador, que espera um Sporting "mais ofensivo" do que em Lisboa, quando apostou "no contra-ataque e na rapidez de Gelson Martins e Acuña".

Apesar de o Sporting ter "todas as possibilidades de ganhar" em Camp Nou, até porque, confessou, "não queria o Sporting no sorteio por saber do potencial que têm", o FC Barcelona vai "tentar ser a mesma equipa, moldando-se às situações que o rival apresentar".

Valverde admitiu que pode fazer "algumas alterações" ao 'onze' base e espera que a equipa continue a série de jogos sem perder, destacando a importância de "ganhar sempre, porque todas as competições são importantes".

Sem Umtiti, lesionado, o técnico reconheceu ter apenas disponíveis os centrais Piqué e Vermaelen, admitindo a possibilidade de recorrer a Busquets ou Digne.

"Confio que os jogadores que escolher vão jogar bem. Há momentos difíceis durante a temporada, com lesões e outras baixas, e o plantel tem de estar a postos para solucionar esses problemas", acrescentou.

Valverde deixou ainda no ar a possibilidade de o 'astro' argentino Lionel Messi jogar na terça-feira, algo que "só será avaliado no dia", depois de o treinador do Sporting, Jorge Jesus, ter dito que a ausência do avançado teria influência nas hipóteses dos lisboetas.

"O treinador do Sporting respeita muito Messi porque sabe o que ele pode fazer em campo. Entendo-o, mas nós tentamos jogar como um bloco, sabendo que há individualidades que são determinantes, como Messi, que faz a diferença para nós ou qualquer equipa", referiu.

Sobre André Gomes, que considera ser "um grande jogador com grandes qualidades", os 'culés' querem "dar confiança" para poder render mais em campo.

Também presente na conferência de imprensa, Sergi Roberto destacou o "jogo especial em frente aos adeptos" que encerra a fase de grupos da Champions, deixando ainda elogios aos 'leões'.

"O Sporting está a jogar muito, tem possibilidade de se qualificar, e vai ser certamente um jogo muito complicado em que vão dar 100%", destacou o médio, que também tem jogado na defesa catalã.

Roberto elogiou ainda o colega Nelson Semedo, referindo a "boa adaptação" do português e o facto de "jogar sempre muito bem".

O Sporting, terceiro classificado da poule D com sete pontos, visita o FC Barcelona, líder e já apurado com 11, pelas 19.45 de terça-feira, enquanto o Olympiakos, último com um, recebe a vice-campeã europeia Juventus, no segundo lugar com oito.