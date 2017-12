Pub

Italianos jogam na Grécia na última jornada da Liga dos Campeões e se vencerem relegam o Sporting para a Liga Europa.

Chiellini ficoude fora dos convocados da Juventus para a decisiva partida com o Olympiacos, na terça-feira, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

O clube italiano informou que o defesa de 33 anos padece de uma gastroenterite, motivo pelo qual não vai estar às ordens de Massimiliano Allegri na deslocação dos atuais vice-campeões europeus.

A Juventus, atualmente no segundo lugar do grupo, com oito pontos, mais um do que o Sporting, necessita de vencer o Olympiacos, matematicamente eliminado, para garantir a qualificação, sem depender do resultado do Sporting em Barcelona.