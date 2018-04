Juve Leo: "Passam dirigentes, treinadores e jogadores, ficam os sócios"

Pub

Claque do Sporting publicou este domingo um comunicado na sua página de Facebook e exige "atitude, compromisso, que honrem e dignifiquem um clube centenário, pois acima de tudo está o Sporting"

"Passam dirigentes, treinadores e jogadores, mas o maior património do clube fica, os sócios. Não é com guerras de comunicados entre presidente e jogadores que as coisas se resolvem, é no seio da família leonina. O que a Juventude Leonina exige a todos os profissionais que representam o Sporting Clube de Portugal é atitude, compromisso, que honrem e dignifiquem um clube centenário, pois acima de tudo está o Sporting", pode ler-se na página de Facebook da claque sportinguista Juventude Leonina, que publicou este domingo um comunicado a reagir ao momento a que o clube atravessa.

"A Juventude Leonina não apoia um presidente, um treinador ou um jogador, nós apoiamos a instituição, pois acima de tudo e de todos está sempre, o grande Sporting Clube de Portugal", escreve o grupo, que promete apoio para o jogo deste domingo (20.15), diante do Paços de Ferreira. "Contra o Paços, faremos o nosso trabalho, o de apoiar do primeiro ao último minuto, a quem entrar em campo exigimos respeito, atitude, garra e querer", acrescenta, antes de rematar: "Insubstituível só o Sporting Clube de Portugal!"