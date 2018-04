José Maria Ricciardi retira apoio a Bruno de Carvalho

Pub

Banqueiro anunciou que vai demitir-se do Conselho Leonino e diz que o clube precisa de voltar à normalidade institucional

Para José Maria Ricciardi, chegou mesmo o fim de linha para Bruno de Carvalho no Sporting. O banqueiro, e conhecido adepto leonino, afirmou ao jornal Record que retira o apoio ao atual presidente e que vai demitir-se do Conselho Leonino, para o qual foi eleito nas listas de Bruno de Carvalho.

"Regressado dos Estados Unidos e perante os acontecimentos mais recentes e a evolução entretanto verificada no Sporting, deixam de estar reunidas as condições para me manter nos órgãos sociais", referiu José Maria Ricciardi, assumindo que é por isso "hora de retirar o apoio ao presidente do Sporting, dr. Bruno de Carvalho".

O banqueiro, que tem sido ao longo dos últimos anos um apoio importante na relação do clube com a Banca, diz que o Sporting "precisa de regressar com a maior urgência a uma normalidade institucional".

Ricciardi não entende como é que foi possível o presidente abrir um conflito institucional com os jogadores, "o ativo mais valioso que o clube tem, a seguir aos sócios", e considera que esse foi um ponto de não retorno.