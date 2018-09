Jesus rescindiu com o Sporting e assinou pelo Al-Hilal

Jorge Jesus já não é treinador do Sporting. O contrato foi rescindido nesta terça-feira pelas partes que estavam ligadas contratualmente, por mais um ano, até junho de 2019. Isto aconteceu porque o técnico chegou a acordo para orientar, por um ano com mais um de opção, os sauditas do Al-Hilal, que têm como grande objetivo vencerem a Liga dos Campeões da Ásia. Contas feitas Jorge Jesus vai receber sete milhões de euros limpos/ano com a possibilidade de embolsar mais dois milhões em prémios de rendimento desportivo. "Estamos muito contentes por ter este treinador na liga saudita. Espero que esteja orgulhoso de estar connosco, os adeptos sauditas esperam muito de si. Bem vindo à Arábia Saudita", disse o xeique Turki Al Alshikh Xeique, conselheiro real e Presidente da Autoridade Geral para o Desporto, da Federação Árabe de Futebol e do Comité Olímpico.

As últimas negociações realizaram-se esta terça-feira em Zurique, na Suíça, onde o técnico esteve acompanhado do seu advogado, Luís Miguel Henrique, o seu filho Mauro e um advogado do Sporting, para precipitar a rescisão, que não envolve indemnizações nem qualquer cláusula anti-rivais que impeça Jorge Jesus de orientar, caso as circunstâncias se proporcionem, Benfica ou FC Porto na próxima época, por exemplo.

Ao que o DN apurou a equipa técnica de Jorge Jesus não deverá seguir toda para a Arábia Saudita. O único que está certo é o seu adjunto principal de há muitos anos, Raul José. Depois as dúvidas são mais do que muitas. O preparador físico Mário Monteiro manifestou, após os incidentes de Alcochete, vontade em voltar à sua carreira de docente em Famalicão. Miguel Quaresma e Márcio Sampaio são aliciados por outros projetos.

Com a saída de Jesus abre-se o processo de escolha do novo treinador, mas isso vai depender do que acontecer a nível diretivo.