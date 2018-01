O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante o treino solidário para angariar brinquedos, no estádio José Alvalade, em Lisboa, 26 de dezembro de 2017. MÁRIO CRUZ/LUSA

Treinador do Sporting falou ainda do bate boca entre Sérgio Conceição e Rui Vitória: "Eu digo o que tenho a dizer e ponto final."

O Sporting anunciou esta semana três reforços - Wendel, Rúben Ribeiro e Josip Misic -, mas só o brasileiro já treinou às ordens de Jorge Jesus. "O Wendel não pode jogar, ainda não tem nem condições nem burocráticas nem desportivas pelo menos comigo. Nas minhas equipas chegar e jogar logo é quase impossível independentemente da qualidade individual", defendeu esta terça-feira o treinador do Sporting, de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Cova da Piedade.

Apesar de ainda não o poder utilizar, Jesus não duvida do potencial do reforço: "Está a adaptar-se, tem 20 anos e tem muito que aprender. Vem de um futebol em que os jogadores individualmente são muito evoluídos - os melhores jogadores são os brasileiros, como sabem - mas taticamente também têm muito que aprender aquilo que é o trabalho das equipas na Europa. Ele vem de lá e é exatamente isto: ainda vai ter muita dificuldade para apanhar o comboio."

O jogador esteve com um pé em França, mas acabou em Alvalade. "O PSG não ficou com o Wendel porque não quis, não temos capacidade para lutar com PSG, nem pouco mais ou menos. Surgiu porque o presidente, e quem quis investir na qualidade dele, decidiu que era o melhor clube para potencializar o jogador, por isso está aqui", esclareceu.

Depois quando questionado se concorda ou discorda com Sérgio Conceição, no que diz respeito à forma como Rui Vitória comunica sobre a arbitragem, o treinador leonino voltou a mostrar solidariedade com Sérgio Conceição. "Não me deve conhecer para estar a fazer essa pergunta... Sabem que digo o que tenho a dizer, ponto final. O meu colega [Sérgio Conceição] disse que, quando lhe apetecia dizer as coisas, dizia. Já estou aqui há 20 e tal anos e sempre foi assim. Isso não tem resposta para mim", respondeu o treinador do Sporting.

Quanto ao jogo com o Cova da Piedade, para a Taça de Portugal, é "especial" para Jesus. "Foi um clube que me acarinhou, o meu primeiro ano de sénior foi passado lá. É um clube que nunca esquecerei. Gostava que o jogo pudesse ser na Cova da Piedade, mas é impossível do ponto de vista logístico." O jogo será no Bonfim, às 20.30 (Sport TV1).

Um jogo em que não conta com Piccini, "um jogador tem conquistado o seu espaço e transmitido confiança total" e que "tem algumas equipas de grande qualidade da Europa interessadas, sobretudo de Itália".