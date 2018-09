Jorge Jesus vai aceitar a proposta da Arábia Saudita

Jorge Jesus já decidiu e durante o dia desta terça-feira vai dizer que sim à proposta milionária feita pelos sauditas do Al-Hilal, que contempla um salário de sete milhões de euros limpos e uma época de contrato, com outra de opção. O DN sabe que, após várias hesitações, até porque o seu projeto de carreira nunca contemplou uma aventura no Médio Oriente, o treinador de 63 anos acabou por amadurecer a ideia e está decidido a aceitar, depois de consultar algumas pessoas que lhe são próximas.

Para esta terça-feira está agendada uma nova ronda de conversações entre Jesus, os seus representantes e os emissários do Al-Hilal, altura em que tudo deverá ficar totalmente acertado. Este desfecho irá permitir que a rescisão do contrato que foi proposta pelo Sporting na passada sexta-feira seja de imediato aceite e acionada, sendo que não haverá lugar ao pagamento de qualquer indemnização entre as duas partes, além de que nesse acordo que está em cima da mesa não contempla qualquer cláusula anti-rivais. Ou seja, é a rescisão de contrato pura e simples, que liberta as duas partes do último ano de contrato.

Com a resolução deste problema, o Sporting fica com caminho livre para contratar um novo treinador, sendo que nas últimas horas ganhou força o nome de Daniel Ramos, de 47 anos, que comandou o Marítimo nas duas últimas temporadas. Ricardo Sá Pinto ainda é uma possibilidade, mas agora com menos viabilidade, sendo que em cima da mesa está ainda a possibilidade de os leões avançarem para um estrangeiro.