Jorge Jesus: "Temos direito a sonhar"

O treinador do Sporting considera o Atlético de Madrid uma equipa "muito forte" e o principal favorito a ganhar a Liga Europa

Jorge Jesus garante que as expetativas do Sporting para defrontar o Atlético de Madrid, esta quinta-feira no Estádio Wanda Metropolitano, "são as melhores" e assumiu pela frente os leões vão ter "a equipa mais forte da Liga Europa e o favorito a ganhar a competição".

Ainda assim, o técnico leonino não se dá por vencido: "Temos o direito a sonhar, porque já provamos as nossas capacidades com os melhores. Queremos levar a eliminatória para Lisboa."

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos quartos-de-final da Liga Europa, Jorge Jesus fez questão de elogiar Diego Simeone, treinador do Atlético. "O trabalho dele nestes sete ou oito anos tem sido notável por ter projetado o clube ao nível do Real Madrid e do Barcelona. Chegou a duas finais da Champions e tem uma equipa com muitos anos de trabalho, com excelentes jogadores e ideias muito fortes defensivamente e ofensivamente, o que faz dela uma das equipas mais fortes da Europa", frisou.

Sobre as opções para o jogo com o Atlético de Madrid, mostrou-se esperançado na recuperação de William Carvalho e quanto à hipótese de Battaglia marcar o avançado Griezmann, deixou uma certeza: "Trata-se de um jogador que atua como segundo avançado com mais espaço, pelo que é mais difícil ter um polícia."

Jesus assumiu que o Atlético "é favorito" para este jogo e explicou porquê: "Tem a ver com a sua história na Europa, enquanto o Sporting está à procura de ser conhecido. Com a nossa humildade, sabemos que o Atlético é favorito, mas eles sabem o valor do Sporting e por certo que têm noção que não será uma eliminatória fácil." Ainda assim, o técnico garante que "independentemente do resultado" desta terça-feira "a eliminatória será sempre decidida em Lisboa".