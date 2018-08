Jorge Jesus suspenso por onze dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta sexta-feira suspender Jorge Jesus, treinador do Sporting, em onze dias e uma multa de 2907 euros.

Em causa estão declarações do técnico após o jogo com o Moreirense relativo à 24ª jornada da Liga, que o Sporting venceu, em Alvalade, por 1-0, com um golo marcado por Gelson Martins já perto do final. Nos festejos desse golos, o extremo leonino exibiu uma mensagem de apoio a Rúben Semedo e acabou por ver o cartão amarelo que o tirou do clássico com o FC Porto.

No final da partida, Jorge Jesus criticou a arbitragem, dizendo que era "muito fácil expulsar os jogadores do Sporting", referindo-se à expulsão de Petrovic. "Ele não toca no Tozé e num lance de dúvida, está o momento certo para o Sporting jogar com menos um e assim eles têm mais dificuldade para poder ganhar", acrescentou o técnico na flash interview,