Jorge Jesus: "Somos uma equipa muito mais pragmática"

Treinador sportinguista comentou a vitória desta sexta-feira sobre o Belenenses, justificando a incapacidade da equipa em construir uma vitória mais tranquila

"Foi importante ter vencido. Sabíamos que o dérbi de Lisboa não ia ser fácil. O Belenenses contra as equipas grandes defende bem, tem uma organização defensiva muito boa. Esteve muito bem, mas só podia haver um vencedor. O Belenenses praticamente não criou uma chance de golo. Entrámos muito bem, fizemos um golo de grande penalidade onde não há dúvidas nenhumas. Na segunda parte, sem ter a mesma qualidade de jogo da primeira, foi quando tivemos mais oportunidades, pelo William, Bas Dost, Bryan. O Belenenses teve mais bola no meio campo do Sporting, é verdade, mas isso não é sinal de nada. Não significa nada", começou por dizer Jorge Jesus, após o encontro.

"Neste momento somos uma equipa muito mais pragmática, mais experiente. Montamos estratégia de jogo em função do resultado. As pessoas gostam mais de ver um ataque constante na área do adversário, mas quando não se pode tens de ter outras estratégias. Fiquei extremamente satisfeito com os adeptos da Curva Sul, atrás da baliza do eterno Vítor Damas que foi meu colega e sempre foi uma referência como jogador. Aquela curva merece os adeptos que tem", acrescentou o técnico leonino.

Sobre a segunda parte menos conseguida por parte dos verde e brancos, justificou com o desgaste acumulado. "Com estes jogos consecutivos da equipa, a jogar com alta intensidade na Champions e em Portugal, houve alguns jogadores a quem faltou frescura física na segunda parte, mas a equipa esteve sempre bem posicionada. Quando tens possibilidade de defender um resultado, posicionas-te num bloco mais baixo, para jogar em contra-ataque. Foi isso que fizemos, tivemos três chances, mas não soubemos aproveitar. Parabéns aos jogadores do Sporting pela forma como abordam este jogo Parabéns também para os adeptos da Curva Sul. Foram eles que nos ajudaram a ganhar esta e jogo. Foram eles que começaram a gritar Sporting, enquanto os outros adeptos não o fizeram", rematou, já a pensar no jogo de terça-feira diante do Barcelona.