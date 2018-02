Pub

"De certa forma também compreendo um pouco, a emoção, o golo a acabar, ele está no golo, tem um amigo que está a sofrer e com problemas"

No final do jogo contra o Moreirense, o treinador do Sporting Jorge Jesus deixou críticas aos adeptos do clube, que "não souberam ajudar a equipa", à arbitragem, considerando que "é muito fácil expulsar os jogadores do Sporting" e até mostrou o seu desagrado pelo facto de Gelson ter levado um amarelo que o deixa de fora no próximo jogo, contra o FC Porto: "Tem no coração o Rúben Semedo, ofereceu-lhe o golo e na sexta-feira vai para a bancada, para ao pé do Rúben Semedo", concluiu.

Na conferência de imprensa, o técnico elogiou a "alma e crença da equipa", e a forma como respondeu apesar das ausências no jogo desta noite.

Quanto à expulsão de Gelson reconheceu que "nem ele deve estar satisfeito". "Quis oferecer o golo ao Rúben Semedo, que ele até tinha lá na camisola, acho que estava escrito em crioulo. Pronto, e agora vai ver o jogo ao Estádio do Dragão, mais o Rúben Semedo, vão ver os dois. De certa forma também compreendo um pouco, a emoção, o golo a acabar, ele está no golo, tem um amigo que está a sofrer e com problemas. É como se fosse o irmão dele. Quis oferecer-lhe o golo e dizer que está com ele, como está a equipa toda do Sporting, como estou eu comot reinador, conheco-o bem".