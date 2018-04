Pub

Treinadores trocaram elogios. O técnico dos leões quer resolver tudo em Lisboa. Simeone espera eliminatória equilibrada

"Deixem-me sonhar." Esta foi a célebre frase de José Torres, selecionador nacional que em 1985 apostava tudo numa vitória na Alemanha para garantir o apuramento para o Mundial do ano seguinte. O sonho concretizou-se em realidade. Ontem, Jorge Jesus voltou a falar do sonho na abordagem ao jogo desta noite (20.05, SIC), da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Atlético de Madrid, equipa que considera ser o "favorito número um" à conquista desta prova.

"Vamos jogar com a equipa mais forte da Liga Europa, mas temos o direito a sonhar", atirou o treinador do Sporting, que procura o primeiro triunfo em terras espanholas. Antes, o defesa Jérémy Mathieu disse por duas vezes que o objetivo leonino é "tentar ganhar" no Estádio Wanda Metropolitano, mas Jesus preferiu ser mais cauteloso, afinal trata-se de uma eliminatória a duas mãos. "Acreditamos e queremos levar a decisão da eliminatória para Alvalade, independentemente do resultado deste primeiro jogo", sublinhou, reforçando que pela frente estará um Atlético de Madrid que é "a equipa mais forte da Liga Europa".

Os elogios de Jorge Jesus ao adversário desta noite foram constantes. "O trabalho de Diego Simeone nos últimos sete ou oito anos tem sido notável, pois projetou o Atlético ao nível de Real Madrid e Barcelona. Foi duas vezes finalista da Champions e tem uma equipa com muitos anos de trabalho, excelentes jogadores e ideias defensivas e ofensivas muito fortes, o que faz dela uma das melhores da Europa", sublinhou o treinador sportinguista, que recusou a ideia de apostar numa marcação apertada de Battaglia a Griezmann, à semelhança do que o jogador argentino fez a Messi no jogo com o Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões. "O Messi joga numa zona mais posicional, enquanto o Griezmann é mais um segundo avançado e tem mais espaço, por isso é mais difícil de ter um polícia", explicou.

Equipas "muito parecidas"

Diego Simeone abordou a partida com os leões depois do técnico do Sporting e fez questão de devolver os elogios. "Gosto do seu carácter e do que transmite às suas equipas. Retira peso às virtudes dos adversários através do coletivo. Estiveram muito bem contra Juventus e Barcelona", disse o técnico argentino, que comanda os colchoneros há sete anos.

Nesse sentido, Simeone imagina "um jogo difícil e tático", no qual "a qualidade dos futebolistas irá inclinar o campo". O técnico mostra-se bem identificado com as características do Sporting, que diz ser uma equipa que "tentará sempre anular o adversário com uma pressão do meio-campo para a frente, atuando com as linhas bastante avançadas, encurtando espaços à frente e aproveitando os avançados com velocidade e presença na área". E é por estas razões que Simeone faz questão de frisar que "será uma eliminatória dividida", até porque considera as duas equipas "muito parecidas".

Com os dois treinadores bem identificados com as qualidades de cada uma das equipas, Jesus diz que "é normal" que se dê o favoritismo ao Atlético de Madrid, "tendo em conta a sua história na Europa", lembrando que "o Sporting ainda está à procura de ser conhecido". Ainda assim, deixou uma certeza: "O Simeone sabe o valor da nossa equipa, pelo que fizemos nos jogos com o Real Madrid e o Barcelona, e como tal não somos desconhecidos, e ele saberá que a eliminatória não será fácil."

Regresso de William à vista

O Sporting vai entrar no relvado do Estádio Wanda Metropolitano depois de uma derrota com o Sp. Braga que praticamente hipotecou as possibilidades de o leão chegar ao tão desejado título de campeão nacional. Apesar disso, Jorge Jesus garante que "há confiança" da equipa para uma competição diferente, tendo depois fugido à pergunta incómoda sobre se os jogadores sentem que o seu futuro no clube poderá estar, neste momento, em causa: "Estamos numa competição importante como é a Liga Europa, por isso não percebo a pergunta e não tenho resposta para dar."

No que diz respeito às opções para a partida, Jesus admitiu a hipótese de voltar a contar com o regresso de William Carvalho ao onze. "Esperamos que esteja recuperado da lesão e conto com ele", disse. Já Diego Simeone lamentou o facto de apenas ter quatro defesas disponíveis para a partida: "Temo-nos reinventado constantemente e confio nos meus jogadores até à morte."