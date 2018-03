Pub

"Os adeptos devem ter orgulho na equipa. Estamos em todas as frentes até ao final", sublinhou o treinador do Sporting após a vitória sobre o Rio Ave (2-0).

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, mostrou-se satisfeito, este domingo, após a vitória da equipa leonina sobre o Rio Ave. "Ficámos satisfeitos pela vitória e pela condição atlética e física dos jogadores. Estava com receio deste jogo: jogámos 120 minutos a meio da semana, não treinámos e não sabia qual ia ser comportamento dos jogadores... O Rio Ave é uma boa equipa, com circulação de bola, faz correr adversário. Não o deixámos ter fase de construção e ganhámos 2-0", resumiu o técnico, na entrevista rápida à Sport TV, após a partida. "Podíamos ter feito mais golos", sublinhou.

"Os adeptos devem ter orgulho da equipa, pela época que vamos fazer, com o maior numero de jogos [alguma vez realizado por uma equipa] em Portugal: é sinal de que estamos em todas as frentes até ao final. Podemos ganhar ou não, mas andamos lá em todas", destacou ainda Jorge Jesus. "Esperava que a equipa apresentasse menos intensidade, mas estão muito moralizados e confiantes e conseguem ultrapassar isso", notou.

Por sua vez, o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, apenas lamentou o resultado. "Hoje, independentemente de uma mudança estrutural [alinhar com três centrais], estivemos bem. Em muitos momentos não conseguimos ser nós, mas noutros conseguimos. Naturalmente que não estamos satisfeitos porque gostávamos de poder discutir o resultado", disse, à Sport TV , após o encontro - decidido com golos de Gelson Martins (24') e Bas Dost (84').

"Os meus jogadores foram bravos", sublinhou o técnico do Rio Ave, determianndo em continuar a "defender jogo a jogo" o 5.º lugar que a equipa ocupa na tabela da I Liga. "Estamos a fazer um campeoanto brutal e muito acima de objetivos definidos. Eu comprometi-me a criar uma equipa competitiva a cada jogo e é isso que temos feito", completou.