Jorge Jesus não sai pelo próprio pé

Segundo apurou a TSF junto de fonte próxima do treinador, o técnico leonino não vai apresentar demissão por vontade própria e quer cumprir o contrato que tem com o emblema de Alvalade

De acordo com a TSF, Jorge Jesus não tem qualquer intenção de abandonar o comando técnico do Sporting, apesar da crise que está instalada no clube, na sequência das críticas do presidente aos jogadores após a derrota diante do Atlético de Madrid (0-2), da resposta dos atletas e das suspensões aplicadas por Bruno de Carvalho aos futebolistas.

A TSF adianta que é vontade do treinador amadorense cumprir o contrato que tem com os leões, e que só caduca em junho de 2019.

Jesus irá, segundo a TSF, fazer uma convocatória normal já que não "foi informado através de uma nota formal da SAD do Sporting que não pode convocar os jogadores que terão sido suspensos por Bruno de Carvalho."