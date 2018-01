Jorge Jesus: "Não há motivo para contestação a Rui Vitória"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante o treino solidário para angariar brinquedos, no estádio José Alvalade, em Lisboa, 26 de dezembro de 2017. MÁRIO CRUZ/LUSA

Pub

Treinador leonino lançou esta terça-feira o jogo desta quarta-feira no Estádio da Luz, para a 16.ª jornada da I Liga. Diz que Benfica "está na luta pelo título", mas não desvenda se vai cumprimentar o homólogo

"Às vezes estão 50 mil pessoas no estádio, está lá uma com um lencinho branco e só aparece essa imagem. Não é preciso muito para se ser contestado nos três grandes. Não há motivo para isso, Benfica está na luta pelo título. O Benfica está com mais tempo para preparar os jogos, em relação a FC Porto e Sporting. Tem essa vantagem", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a contestação a Rui Vitória, ainda que sem desvendar se vai cumprimentar o técnico dos encarnados. "As equipas grandes estão sempre pressionadas, umas vezes em cima e outras em baixo. É uma pressão melhor de controlar quando se está por cima. Já são 22 jogos para mim, é normal", acrescentou, acerca da pressão de entrar num dérbi.

O treinador leonino já esqueceu a derrota de há um ano na Luz e quer voltar a sentir o sabor da vitória no reduto das águias. "O que aconteceu há um ano não interessa. São duas grandes equipas e ambas pensam que têm grandes possibilidades de vencer. Ganhei uma, perdi outra e amanhã é o desempate", atirou, confessando que este tipo de jogos é dos que lhe dá mais gozo: "Mais gozo é jogar com Barcelona, Real Madrid, Benfica, FC Porto... é normal, são os chamados jogos grandes. Faz parte do ego de jogadores e treinadores. Até se costuma dizer que neste tipo de jogos não é preciso muito para motivar os jogadores."

Sobre o clima de crispação que se vive no futebol português, JJ diz que o importante "são os jogadores e treinadores criativos". "Não envio emails para ninguém nem ninguém para mim", vincou, confessando não acompanhar o que se escreve na imprensa ou nas redes sociais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Apesar de ter caracterizado a rivalidade entre os grandes de Lisboa como "bonita", não aceitou o desafio de escolher um jogador do Benfica para ter no plantel. "Não quero ferir suscetibilidades", justificou.