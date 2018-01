Jorge Jesus: "Não é o jogo com o V. Setúbal que define se estamos bem ou mal"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante a conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Benfica, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no estádio de Alvalade em Lisboa, 02 de janeiro de 2018. TIAGO PETINGA/LUSA

O treinador do Sporting assume o desejo de estar na final da Taça da Liga e garante que o clássico com o FC Porto terá " muita intensidade e qualidade"

Jorge Jesus acredita que o Sporting irá ficar em Braga até sábado, dia para o qual está marcada a final da Taça da Liga. E questionado sobre se tem a mala feita até esse dia, disparou com um sorriso: "O Fernando Santos é que fez a mala e acertou... A intenção é ficar até sábado, pois acreditamos muito no nosso valor e que temos a qualidade para amanhã [esta quarta-feira] vencer o nosso rival. Nós e o FC Porto somos as únicas equipas em Portugal que não perdemos para as competições nacionais."

Este será o primeiro de quarto clássicos entre estas duas equipas nos próximos quatro meses, algo que explica com "a força da qualidade das equipas". "É o primeiro título da época. Vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Com muita intensidade e qualidade. É nas decisões que queremos estar", frisou.

Questionado sobre o efeito que o empate com o V. Setúbal, no Bonfim, terá na equipa, Jorge Jesus lembra que "não é um jogo, ao fim de vinte e muitos jogos, que define se a equipa está bem ou mal". "O que define é a extensão dos jogos e aí a equipa tem vindo a ganhar. Não é o jogo com o V. Setúbal que vai afetar o que a equipa tem feito", garantiu.

O treinador do Sporting assume que o FC Porto tem "poucas lacunas", mas sempre foi dizendo que "todas as equipas têm pontos fracos e fortes" e é nesse contexto que irá montar a sua estratégia: "Vamos tentar explorar esses pontos, como o FC Porto vai fazer em relação ao Sporting. Será um jogo muito tático, muito apertado, com poucos espaços. Pode ser decidido por alguma jogada individual de qualquer parte, mas as equipas vão ter muita dificuldade em impor o seu jogo porque ambas defendem muito bem", resumiu.

Sobre Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que assumiu ser seu amigo e que têm falado regularmente, Jorge Jesus destacou a época "excelente" que está a fazer no Dragão. "Os resultados estão à vista e ele está a justificar a oportunidade que teve", sublinhou.

Com o mercado de inverno a uma semana de fechar, Jorge Jesus assume que "todos os plantéis" foram feitos à sua imagem. "Fizemos ajustes no plantel, tal como fazemos todos os anos nesta altura. Desta vez contratamos quatro jogadores e já saíram três. Enquadrou-se numa ideia tecnico-tática e de quantidade de opções. É por isso um plantel à imagem do Sporting", explicou.