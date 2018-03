Jorge Jesus lamenta ausências: "Ainda convoco algum de vocês [jornalistas] para jogar"

Pub

Treinador do Sporting admite que lesões lhe limitam as opções, antes do jogo com o Viktoria Plzen, e não espera facilidades: "Vai ser uma eliminatória disputada nos dois jogos".

Quanto a Bas Dost e Rafael Leão ainda há "alguma esperança", mas "Piccini, Doumbia e André Pinto estão fora" de jogo: é com muitas baixas - a juntar à ausência prolongada de Daniel Podence - que o Sporting recebe quinta-feira o Viktoria Plzen para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. "Ainda convoco algum de vocês [jornalistas] para jogar", brincou o treinador da equipa leonina, Jorge Jesus, depois de lamentar as mazelas que afetam o plantel sportinguista.

"Dost é dos poucos lesionados em que a gente ainda tem alguma esperança. Vamos tentar perceber amanhã [quinta-feira], no treino da manhã, se o podemos lançar no jogo", explicou Jorge Jesus, esta quarta-feira, na conferência de imprensa do jogo com o Viktoria Plzen - que decorre no Estádio José Alvalade (Lisboa). No entanto, as ausências por lesão e o número de jogadores que podem falhar a segunda mão se virem um cartão amarelo no jogo desta quinta-feira preocupam o técnico, que assim justifica não poder escolher qual o objetivo n.º1 da equipa nesta fase da época (campeonato ou Liga Europa).

"Vamos colocar as duas hipóteses como prioridade. Amanhã vamos por os que temos melhores condições para o jogo. Depois vamos para Chaves, e aí a mesmo a coisa, e logo a seguir saltamos para a Repúlica Checa.... As minhas opções vão ser em função não do objetivo, mas dos jogadores que tenho para o objetivo. São seis jogadores que podem cair, por amarelo, mais os lesionados. Ainda convoco algum de vocês [jornalistas] para jogar", afirmou.

Antes, já Bryan Ruiz falara, na conferência de imprensa, dos jogadores em risco de exclusão da segunda mão. "É importante não ver amarelos parvos, que não ajudem a equipa, por falar com o árbitro ou atirar a bola para longe. Já aconteceram situações que não podem voltar a acontecer", avisou.

Quanto a Jorge Jesus, mostrou respeito pelo Viktoria Plzen. "É um adversário mais forte do que o Astana, uma equipa bem organizada em termos defensivos, com um treinador muito experiente. A eliminatória vai ser disputada a dois jogos", avisou.

De resto, no momento em que vai despontando Rafael Leão na equipa leonna, o treinador do Sporting falou do gosto de lançar jovens jogadores e da pena que sente ao perdê-los para outros campeonatos. "Sinto as duas coisas. Para potenciar jogadores, também tem de haver jovens com talento: não faço de pedras jogadores", concluiu Jorge Jesus.