Jorge Jesus: "Jogo com o Rio Ave deveria ser disputado na segunda-feira"

Treinador leonino fez este sábado a antevisão da receção deste domingo ao Rio Ave, a contar para a 27.ª jornada da I Liga, tendo deixando elogios ao adversário: "É uma equipa muito positiva"

"Depois do jogo do Rio Ave, vamos dar dias de recuperação a muitos jogadores. O Sporting vai esta época bater o recorde de jogos em Portugal, o que quer dizer alguma coisa, que está a chegar longe em todas as competições. Em relação ao Rio Ave, é um adversário que mantém a ideia de jogo mesmo jogando com as equipas grandes e que nos criou imensos problemas em Vila do Conde. Tem um bom ataque posicional. Normalmente as equipas que não lutam pelo título não são fortes em ataque posicional, mas o Rio Ave é uma equipa muito positiva", começou por dizer Jorge Jesus, em conferencia de imprensa.

O técnico leonino comentou ainda o sorteio dos quartos de final da Liga Europa, que ditou um confronto com o Atlético Madrid. "Antes do sorteio, tinha dito que o favorito número um à conquista do troféu era o Atlético Madrid. O respeito que tínhamos, vamos continuar a ter. Estes jogos vão dar projeção ao Sporting. Estamos confiantes no nosso valor, mas primeiro temos que ganhar ao Rio Ave, um jogo muito difícil, praticamente dois dias depois do jogo da República Checa. Hoje [sábado] é que me vou inteirar do estado físico e anímico dos jogadores", frisou o treinador do Sporting, que não vai gerir a equipa em função dos jogadores que estão em risco de exclusão: "Não olhamos para aí. Fazemos contas jogo a jogo. Não sabemos quais os jogos que são mais difíceis, porque os que podem ser teoricamente, depois não são. É isso que temos vindo a fazer ao longo da época. Precisamos de um plantel com muita coragem e determinação, porque temos jogado de três em três dias e não de semana a semana."

Assim sendo, os critérios de Jorge Jesus para a escolha do onze que este domingo vai iniciar a partida diante do Rio Ave estarão relacionados com aspetos físicos. "Não vão haver 72 horas de recuperação desde o jogo da República Checa. Os que me derem melhores respostas no capítulo físico, são os que vão a jogo, porque taticamente e tecnicamente também vão estar melhores", afirmou, deixando críticas ao facto de não poder jogar na segunda-feira devido à pausa para os compromissos das seleções. "Quem paga aos jogadores são os clubes, não as seleções. Este jogo devia ser disputado na segunda-feira, mas não pode ser porque há data FIFA. Os clubes têm que ser defendidos pelos seus objetivos desportivos e pela condição física dos jogadores, que são ativos dos clubes", acrescentou.

O timoneiro verde e branco analisou ainda a temporada de Francisco Geraldes, médio do Sporting que está emprestado ao Rio Ave e que por isso falha a partida deste domingo. "Tem características completamente diferentes do Matheus. Temos estado atentos a todos os jogos e aos relatórios. Tem vindo a evoluir. Como todos os que estão emprestados, terão de vir à equipa-mãe para eu os ver", rematou.