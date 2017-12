Jorge Jesus: "Estamos dependentes do resultado do Olympiacos com a Juve"

Pub

Sporting joga com o Barcelona (terça-feira, 19.45,RTP1) na última jornada da Liga dos Campeões e precisa de vencer para seguir em frente.

Para Jorge Jesus o jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, de terça-feira, em Camp Nou, com o Barcelona, é tão importante como o próximo da I Liga. “Isto é um jogo mediático, é um jogo da Champions, mas é tão importante como o jogo do Bessa [agendado para sábado para a I Liga]. A imagem que queremos passar é o valor desta equipa. Atenção, isto não é o jogo do ano. O desafio da época vai ser no mês de maio”, disse, esta segunda-feira, o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Barça.

O Sporting está obrigado a vencer para continuar a sonhar com o apuramento, mas um triunfo não chega para seguir em frente. Para além de vencer em Camp Nou, o Sporting necessita que a Juventus não pontue na Grécia, frente ao Olympiacos na derradeira jornada.

"Este é o último jogo da fase de grupos, uma fase em que o Sporting mostrou ter um plantel forte e na qual jogou ao mais alto nível. Amanhã temos uma possibilidade de seguir em frente, mas sabemos que dependemos de terceiros, no caso do resultado da Juventus. Sabemos que temos de vencer e ir vendo o que sucede no outro jogo", começou por dizer Jesus.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O adversário mete respeito, mas não medo: "Não serão precisos mais adjetivos para qualificar esta equipa do Barcelona, apenas recordar que a última derrota em casa foi com o Bayern em 2013. Há cinco anos que não perde em casa em jogos da Liga dos Campeões. Tudo isto é sinónimo do poder do Barcelona."