Jorge Jesus sobre Coentrão: "Estamos tranquilos com ele"

Pub

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse hoje que espera encontrar um Tondela super organizado para não deixar jogar os 'leões', na partida de segunda-feira da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador 'leonino' fazia a antevisão ao encontro de segunda-feira diante da formação orientada por Pepa, considerando que a sua equipa tem um maior rendimento nas segundas partes da maioria dos jogos que disputa.

"Vamos ter um jogo em Tondela difícil, complicado, muito competitivo da parte do nosso adversário para tentar não deixar jogar o Sporting e super organizado defensivamente, mas estamos preparados e disponíveis fisicamente para responder à intensidade do jogo. Nas segundas partes, o Sporting deu sinais de ser uma equipa mais fresca", começou por dizer, em conferência de imprensa.

A vitória (3-1) a meio da semana em Astana, no Cazaquistão, a contar para a primeira mão dos 16 avos da Liga Europa, é um sinal "positivo" de que o plantel se encontra "bem emocionalmente", segundo o técnico.

Para o embate com os tondelenses, o avançado Bas Dost estará convocado "sem estar a 100%", ao contrário de Fábio Coentrão, que cumprirá castigo esta jornada. Contudo, Jorge Jesus não se mostrou preocupado, face às soluções de que dispõe.

"Não é uma nova posição [lateral-esquerdo] para ele [Acuña], não inventei. Já o fazia na seleção da Argentina e já o fez em alguns clubes também. O Lumor chegou numa altura em que o Sporting está a jogar de dois em dois dias, a equipa não treina e não conhece as rotinas defensivas. Irei sempre optar por jogadores que estão mais adaptados à posição. Infelizmente, para ele, não treinamos", explicou.

De resto, o técnico falou ainda do estado emocional de Fábio Coentrão, que chorou no banco após ser substituído em Astana.

"O Fábio tem sido um jogador visado pela comunicação social, tudo o que o Fábio faz é realçado. Veio do rival e está a passar um pouco por aquilo que passei no meu primeiro ano no Sporting. Se chora é porque chora, se tem uma lágrima está sentido, se dá um soco no banco é porque deu um soco no banco, se saiu chateado é porque saiu chateado. O Fábio tem que se adaptar a isso. Tem de estar preparado emocionalmente e vai controlar-se, está a trabalhar para isso e percebe que isto faz parte do jogo e da sua profissão. Estamos tranquilos com ele".

A terminar, comentou o trabalho desenvolvido por parte da comunicação social, admitindo que acaba por ter "influência na sua equipa e nos adeptos do Sporting de forma negativa e positiva". "Em Portugal, há dois jogos, dentro do campo e o da comunicação, ninguém tenha dúvidas", acrescentou.

Na segunda-feira, o Sporting, terceiro classificado com 53 pontos, desloca-se ao Estádio João Cardoso para defrontar o Tondela, 11.º com 25, pelas 20:00, numa partida referente à 23.ª jornada do campeonato.