"Marítimo fez dois golos e nós fizemos um. Equipa do Sporting nunca teve dinâmica ofensiva e qualidade técnica e tática. Equipa do Marítimo não nos deu grandes espaços. Jogadores do Marítimo fizeram muito anti-jogo, sempre a parar o jogo. Mas tínhamos de fazer mais durante a segunda parte para sair daqui com uma vitória", explicou Jorge Jesus, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

Questionado se foi a ansiedade que traiu a equipa, o treinador leonino discordou. "A equipa teve crença, mas não foi tão fresca como normalmente é. Alguns jogadores já estão a sentir os 60 jogos. Perdemos todas as nossas possibilidades com o 2-1. Agora é recuperar a equipa e preparar uma final importantíssima, que é a da Taça de Portugal. Isto é difícil, a equipa sentiu a derrota e a forma como os adeptos reagiram à derrota. Equipa ficou abalada pela derrota e porque os adeptos ficaram insatisfeitos", acrescentou, assumindo frustração: "Era um jogo em que o segundo lugar nos ditava a possibilidade de estar na Champions, e quando dependes de ti mas não consegues, ficas frustrado."

Já na sala de imprensa, o técnico leonino mostrou-se incomodado com uma pergunta sobre o seu futuro no Sporting e recusou-se a responder.