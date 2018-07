Jorge Jesus: "Equipa do Sporting está no limite físico"

William Carvalho não vai ser opção do Sporting para o jogo com o FC Porto, quarta-feira, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A confirmação foi dada por Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão do clássico, mantendo a esperança na recuperação de Mathieu e André Pinto.

"Não temos certezas ainda. Hoje vai ser o primeiro treino com os jogadores que jogaram no Restelo. Temos de ver. Quase todos os jogos nós perdemos um jogador. Aquilo que é importante é a forma como a equipa tem dado resposta a todas estas situações. É uma equipa confiante, que está muito junta e tem muita vontade de fazer as coisas bem", disse o técnico do Sporting, que tem agora apenas Coates como único central de raiz disponível.

Quem já tem a titularidade garantida é Bryan Ruiz. "Se vai jogar? Só se acontecer alguma coisa no treino... Quando o tirei no Restelo já foi a pensar neste jogo. Como tirei o Bruno [Fernandes]... foi pouco tempo mas não deu para mais.O Bryan é um dos jogadores que está a chegar ao final da época em melhor forma. Também tem a vantagem de ter descansado no início da época: mandei-o descansar", brincou o técnico, referindo-se ao afastamento do jogador.

O Sporting tenta recuperar de uma desvantagem de 1-0, da 1.ª mão, no Dragão, para chegar à final da Taça de Portugal, no Jamor, que será contra Desp. Aves ou Caldas.

"Sporting e FC Porto vêm de vitórias. Estão ambos motivados, e nós mais fatigados, isso nem há discussão. O FC Porto fez um joguinho no domingo e agora joga na quarta-feira... Nós já andamos nisto há meses. Já estamos no limite, não há nada acima disto. Andamos a tentar que os jogadores não saiam dos jogos lesionados, que recuperem a tempo. Não há comparação entre o FC Porto jogar na Luz e aquilo que nós temos vindo a fazer esta época. Jogámos com o Atlético, com o Paços, agora no domingo com o Restelo. Mas nós queremos estar aqui", lembrou Jesus.

A um mês de terminar a época, "o Sporting tem estado nas decisões todas", recordou o técnico leonino, que este ano já conquistou a Taça da Liga e chegou aos quartos de final da Liga Europa. Esta quarta-feira joga as meias-finais da Taça de Portugal, sem perder o foco do 2.º lugar do campeonato.

Outra vez a defesa do plantel

O Sporting tem vivido dias conturbados, após as críticas do presidente ao plantel, no fim do jogo com o At. Madrid da Liga Europa e quando se esperava que a bonança tinha regressado a Alvalade, Bruno de Carvalho voltou à carga este fim de semana. Confrontado com isso Jorge Jesus voltou a responder que o seu principal objetivo é motivar os seus jogadores: "Como treinador tenho vários objetivos, o principal é proteger os meus jogadores, que também são do presidente e do Sporting. Motivá-los e prepará-los para os jogos. A partir daí já não tenho nada a ver com isto."