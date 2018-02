Jorge Jesus: "É preciso sorte no sorteio para chegar à final da Liga Europa"

Pub

Treinador do Sporting fez esta quarta-feira a antevisão do jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que se vai realizar esta quinta-feira frente ao Astana, depois de vitória por 3-1 no Cazaquistão.

Jorge Jesus reconheceu, em conferência de imprensa, que ainda não sabe que onze apresentar esta quinta-feira diante do Astana. "Hoje [quarta-feira] é o primeiro dia de treino que vamos ter com a equipa [depois do jogo com o Tondela], e no treino é que os jogadores me devem dar os sinais, para tomarmos as melhores decisões", começou por dizer, revelando que um dos jogadores que está em dúvida é Fábio Coentrão. "Coentrão foi substituído e ficou emocionado, porque queria ter jogado mais tempo. Para nós, é natural. Vamos ver se vem em condições para o jogo, porque veio de lá magoado devido ao sintético", acrescentou.

O treinador leonino quer evitar que os jogadores atuem a ritmo de descompressão, depois do triunfo por 3-1 no Cazaquistão. "Vamos tentar que isso não aconteça. O resultado do Cazaquistão dá-nos alguma segurança no plano tático e estratégico. É tão importante ganhar os dois jogos como a eliminatória, porque Portugal já não está entre os cinco primeiros do ranking da UEFA", atirou, salientando as duas reviravoltas dos últimos dois jogos: "No futebol, não nos podemos descuidar, para não sermos surpreendidos. O Sporting tem sido uma equipa com muito caráter e capacidade de sofrimento. Transformámos duas desvantagens em vitórias."

O técnico verde e brancos confessou que, para chegar à final da Liga Europa, "também é preciso sorte no sorteio". "Neste ano, temos uma Liga Europa que quando chegar aos quartos de final, e meias-finais, vai ter só equipas muito fortes, de nível de Champions. Para lá chegar, a sorte pode ajudar-nos. Sonhamos com essa possibilidade, mas sabemos que vamos ter adversários muito fortes, que contavam disputar a Champions. Os treinadores e as equipas olham para a Liga Europa com outra responsabilidade, porque dá acesso à Champions. Fico muito feliz com isso, porque foi uma proposta minha no Fórum da UEFA", recordou, ainda que frisando que há clubes que continuem a dar prioridade aos respetivos campeonatos: "O treinador do Nápoles mudou meia equipa frente ao Leipzig, porque tinha um jogo muito importante no fim de semana. Felizmente, praticamente não temos lesões."

Questionado por um jornalista do Cazaquistão acerca dos seis anos que passou no Benfica, JJ admitiu que gostou do tempo em que esteve na Luz. "Claro que fui feliz no Benfica, ganhei dez títulos no Benfica e fui bem tratado. Vim para o Sporting para tentar fazer a mesma coisa. O Benfica tinha sido campeão por duas vezes em 18 anos", lembrou.

Gelson destaca alma da equipa

Questionado sobre as recentes reviravoltas em Astana e Tondela, Gelson Martins disse que "a equipa mosrou uma alma muito grande nos últimos dois jogos". "Só assim é que podemos ser campeões", aditou o extremo leonino, que diz não saber qual a competição mais díficil de ganhar, entre Liga Europa e I Liga. "A Liga Europa é uma competição muito competitiva, tem grandes equipas europeias mas não sei é mais difícil do que o campeonato, ambos são difíceis", considerou, assumindo o objetivo de "passar à próxima fase" e que "a equipa está motivada depois de mais uma vitória".