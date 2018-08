Jorge Jesus e jogadores reunidos com Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho suspende Jesus, capitães solidários com treinador

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, convocou o treinador Jorge Jesus, os jogadores e todo o staff do futebol profissional para uma reunião esta segunda-feira à tarde em Alvalade para abordarem o momento quente que rodeia a equipa, um dia depois de falhado o apuramento para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O facto de a equipa ter sido contestada após a derrota com o Marítimo nos Barreiros e à chegada a Alvalade estarão em cima da mesa no encontro que decorre esta tarde. Este encontro realiza-se precisamente a final da Taça de Portugal frente ao Desp. Aves, marcada para domingo no Estádio Nacional.