Jorge Jesus: "Disse a Rúben Ribeiro para fazer os movimentos do Rio Ave, para não o baralhar"

Sporting CP head coach Jorge Jesus reacts during the Portuguese First League Soccer match against Desportivo das Aves at Alvalade XXI stadium in Lisbon, Portugal, 14 of January 2018. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Treinador leonino analisou o triunfo deste domingo do Sporting na receção ao Desp. Aves (3-0), em partida da 18.ª jornada da I Liga. Rúben Ribeiro desvalorizou assistência para o primeiro golo: "importante são os três pontos"

"Missão cumprida. O objetivo era os três pontos. É positivo quando se ganha com qualidade e com um resultado expressivo, com períodos de jogo muito interessantes e frente a uma equipa com cinco defesas. Era importante marcar o primeiro golo, marcámos aos 31 minutos, foi o princípio. A pouco e pouco, sabíamos que iríamos estar mais perto do golo do que o adversário", começou por dizer Jorge Jesus, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

Sobre a exibição do reforço Rúben Ribeiro, JJ não se mostrou surpreendido com a qualidade demonstrada e explicou porque o lançou diretamente no onze inicial: "Conhecemos o Rúben muito bem. Pode trazer posse de bola maior e joga muito bem de costas. Disse para ele fazer os movimentos que tinha no Rio Ave, para não o baralhar."

Em relação ao mercado, o técnico dos verde e brancos diz que "nada se sabe, mas parece que está fora de hipótese" as saídas de Gelson Martins e William Carvalho, voltando a frisar o número de jogos que a equipa do Sporting já tem disputados. "O Sporting é uma das equipas da Europa que tem mais jogos. Sp. Braga tem mais jogos que o Sporting? Não contei com o Sp. Braga, só com os três grandes", atirou, desvalorizando a subida à liderança do campeonato, à condição, por troca com o FC Porto: "Sérgio Conceição está a pensar a mesma coisa que eu: ganhar. Os três têm o objetivo de o ganhar."