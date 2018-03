Jorge Jesus confirma regresso de Bas Dost em Chaves

Pub

Treinador do Sporting fez este domingo a antevisão do jogo desta segunda-feira (19.00) no terreno do Desportivo de Chaves, a contar para a 26.ª jornada da I Liga

Jorge Jesus confirmou este domingo que Bas Dost vai regressar aos convocados para a visita desta segunda-feira (19.00) ao Desportivo de Chaves. "O Bas Dost vai para Chaves connosco. Clinicamente, segundo o nosso departamento médico, está em condições de ser convocado. Como é óbvio, devido ao tempo que esteve parado, não estará a cem por cento, mas se também nunca jogar, nunca estará a cem por cento", afirmou o técnico leonino, que adiantou ainda que, por outro lado, "Piccini ainda não está apto".

Sobre a deslocação a Trás-os-Montes, o treinador do Sporting atribuiu grande importância ao encontro. "O jogo de Chaves é muito importante para podermos atingir aquilo que andamos à procura. Ainda está tudo aberto. Independentemente dos objetivos, alimentamo-nos de vitórias, nós e os adeptos", referiu, à espera de uma partida complicada. "Vamos ter um jogo difícil, a equipa do Desp. Chaves tem ideias de jogo, é uma equipa bem trabalhada, normalmente em Chaves não é fácil, mas o Sporting dentro daquilo que têm sido os outros jogos tem de estar preparado para isso e arranjar soluções para sair de Chaves com uma vitória", acrescentou.

Outro dos temas abordados foi a possibilidade de Jorge Jesus atingir esta segunda-feira a vitória 300 na I Liga. "É bom estar à porta da vitória 300. É sinal que desportivamente, e também como pessoa, estarmos vivos", admitiu.