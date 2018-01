Jorge Jesus: "Ainda vão chegar jogadores a custo zero"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante a conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Benfica, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no estádio de Alvalade em Lisboa, 02 de janeiro de 2018. TIAGO PETINGA/LUSA

Pub

O treinador do Sporting garantiu que Fredy Montero ainda não tem condições físicas para jogar

Jorge Jesus terminou com uma frase surpreendente a conferência de imprensa desta quinta-feira, de antevisão à deslocação do Sporting ao Bonfim para defrontar o V. Setúbal.

"Ainda vão chegar jogadores a custo zero mas não posso falar muito sobre eles... fica no ar", atirou o treinador leonino quando questionado se ainda esperava mais reforços durante este mercado de inverno.

Fredy Montero, que esta semana regressou a Alvalade para reforçar o ataque, dominou a conferência, com Jesus a classificar esta contratação como sendo um "bom filho que à casa torna". "É natural que não esteja em condições para ser uma solução, pois não joga desde 3 de novembro. Por essa razão, vamos aproveitar os próximos dias para lhe dar um trabalho específico para recuperar o mais rápido possível", revelou, acrescentando, que esse mesmo trabalho "está a ser feito com Wendel e Misic", jogadores que "têm de se adaptar à exigência do campeonato português".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A contratação do avançado colombiano é para Jesus "uma forma de ter equilíbrio para o Sporting atacar todas as frentes". Ainda assim, deixou a garantia de que Fredy Montero "não vai mudar nada nas ideias que estão a ser trabalhadas na equipa", acrescentando que Rúben Ribeiro e Montero "podem complementar Bas Dost".

Sobre o adiamento da segunda parte do Estoril-FC Porto e a possibilidade de os dragões conquistarem os três pontos na secretaria, Jorge Jesus fez suas as palavras do seu homólogo portista Sérgio Conceição. "Os treinadores querem resolver os jogos dentro do campo, independentemente do resto que entra em campos que não me competem", disse, lembrando que o facto de os portistas estarem a perder ao intervalo não quer dizer que o Sporting pode agarrar desde já a liderança da Liga: "Temos de agarrar o primeiro lugar com os nossos jogos e não com os dos outros."

Jesus admitiu que este "talvez seja o melhor momento do Sporting durante esta época", mas garantiu que a sua equipa "ainda tem muito para crescer, tal como as outras equipas do campeonato". Nesse sentido, recusou a ideia de que o FC Porto esteja a perder gás: "Não podemos valorizar uma primeira parte menos conseguida no Estoril, uma vez que todas as equipas têm essas situações e depois dão a volta na segunda parte. O FC Porto continua forte e sem perder no campeonato, tal como o Sporting."

Quando à partida desta sexta-feira, em Setúbal, Jesus lembrou que o Sporting terá pela frente "uma equipa que pode conquistar pontos a qualquer adversário", razão pela qual assume que a sua equipa irá ter todas as cautelas.