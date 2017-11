Pub

Lateral vai ficar fora de competição durante quase três meses

O Sporting informou esta terça-feira que o lateral Jonathan Silva foi operado ao joelho direito e deve ficar fora de competição durante um período de 10 a 12 semanas.

O jogador argentino, que sofreu uma rotura de ligamento lateral interno do joelho direito no jogo da Taça de Portugal frente ao Famalicão, foi submetido a intervenção cirúrgica no Hospital da CUF Descobertas.

No boletim clínico do clube de Alvalade constam também os nomes de Doumbia, a tratar uma lesão muscular na coxa esquerda, e Acuña, que treinou condicionado também devido a lesão muscular, mas na coxa direita.