Jonathan Silva emprestado à Roma até final da temporada

O futebolista argentino Jonathan Silva vai alinhar até final da temporada na Roma, por empréstimo do Sporting, num negócio que contempla uma opção de compra no final de temporada, segundo os 'leões' obrigatória.

"O Sporting chegou a acordo com a Roma para a transferência do jogador Jonathan Silva por empréstimo até ao final de época e com opção de compra obrigatória", revelou o Sporting.

Ainda segundos os 'leões', a operação poderá "atingir um valor global de 5,7 milhões de euros", sendo que "a Sporting SAD fica detentora de 20% dos direitos económicos do atleta e com direito de preferência".

Por seu lado, a Roma afirma apenas que terá, no final da temporada, a "opção de adquirir os direitos (de Jonathan Silva) a título definitivo".

Em declarações ao novo clube, o defesa de 23 anos diz estar "muito feliz e motivado" por se ter juntado aos romanos, querendo agora fazer a sua contribuição juntamente "com o excelente grupo de jogadores" na capital italiana.

Da parte do quinto classificado da Liga italiana, o diretor desportivo do clube, Monchi, descreve Jonathan Silva como "um jogador jovem que já demonstrou a sua personalidade e habilidade técnica, atributos que o permitiram atuar num grande clube como o Sporting".

O internacional argentino por duas ocasiões chegou aos 'leões' em 2014, tendo sido emprestado em 2016/2017 ao Boca Juniors, e vestiu a camisola principal do clube de Alvalade por 43 ocasiões, apontando dois golos.