Jonathan tem se ser operado e vai parar 10 a 12 semanas

Pub

Defesa esquerdo dos leões será submetido a uma cirurgia esta segunda-feira

Mais uma dor de cabeça para o treinador Jorge Jesus. O defesa esquerdo Jonathan Silva vai ser operado a uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e terá de parar entre 10 a 12 semanas.

O defesa argentino lesionou-se com gravidade no jogo de quinta-feira, com o Famalicão, para a Taça de Portugal, e na altura ficou logo a ideia de que a lesão seria grave.

Este é assim mais um problema para Jorge Jesus, que fica assim só com um defesa esquerdo de raíz, no caso Fábio Coentrão. Mas tanto Acuña como Bruno César pode também atuar nessa psoição.