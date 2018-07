"Jogadores querem mostrar que não são os maus da fita"

O povo costuma dizer que "depois da tempestade vem a bonança". E o provérbio popular assenta muito bem ao momento por que passa a equipa do Sporting. Há 15 dias, o presidente Bruno de Carvalho criticou publicamente os jogadores através de uma publicação no Facebook. Os atletas responderam através de um comunicado nas redes sociais. No meio esteve Jorge Jesus que procurou apagar os fogos... No campo, os efeitos foram até ao momento quatro vitórias nos quatro jogos que se seguiram, culminando com o apuramento para a final da Taça de Portugal.

O DN procurou saber junto de Luís Baptista, psicólogo do desporto, como se explica esta resposta dos jogadores em campo e o especialista não tem dúvidas em apontar que "em termos de resultados, parece que as críticas públicas do presidente produziram resultados". Em termos teóricos, contudo, acredita que "a perturbação criada"por Bruno de Carvalho "causou um ferimento na autoestima dos jogadores, que quiseram muito mostrar que os maus da fita não eram eles".

Já o treinador Carlos Azenha não atribui uma relação de causa--efeito entre as críticas do presidente e os resultados. "Parece-me que o grupo, tendo em conta a injustiça das críticas feitas publicamente, em vez de em privado, teve um sentimento de revolta e um acrescento de 10% ou 15% de motivação para mostrar ao presidente que não tinha razão, mas se analisarmos os jogos, não me parece que aquilo que o presidente disse tenha tido repercussões em campo", assumiu, deixando claro que este caso "terá repercussões posteriores" ao final da época: "Vamos esperar. Agora ninguém fala, mas noutro contexto acredito que quem se sentiu ofendido venha falar desta situação e, depois, será normal que alguns jogadores queiram procurar novos rumos para as suas carreiras."

Luís Baptista tem a mesma opinião e considera que este caso "poderá ter deixado sequelas, pois os jogadores sabem que a qualquer momento podem ser atacados publicamente". Aliás, são precisamente as críticas públicas que na opinião do psicólogo causaram dano, lembrando que "o futebol é um negócio" e, como tal, levanta a hipótese de alguns futebolistas do Sporting estarem "menos recetivos a ficar no clube por causa das atitudes do presidente" e, nesse sentido, podem tentar mudar de ares "alegando que não têm condições para continuar".

Um balão de autoestima

As vitórias contra Paços de Ferreira (2-0), Atlético de Madrid (1-0), Belenenses (4-3) e FC Porto (1-0) permitem concluir, segundo Luís Baptista, que "os jogadores ultrapassaram o problema com uma reação à ferida que foi aberta". "Parece um paradoxo, mas o certo é que os jogadores parecem mostrar que o presidente tinha razão nas críticas e que era, afinal, preciso dar um abanão à equipa. E isso Bruno de Carvalho conseguiu ao colocar em causa o brio deles, o problema é que foi tudo feito publicamente", acrescentou o psicólogo.

No fundo, acrescenta Luís Baptista, os futebolistas do Sporting estão a aproveitar "um balão de autoestima" que, em sua opinião, "até pode durar até final da época". "Conquistada a presença na final da Taça de Portugal, projetam-se agora para o jogo com o Benfica e o segundo lugar", adianta, deixando contudo uma ressalva que pode fazer esvaziar esse balão: "O problema é se, até ao dérbi, surgir um mau resultado, que pode complicar tudo e afetar esta onda que a equipa vive."

Carlos Azenha está convencido de que, tendo em conta a conjuntura, até ao final da época, "os jogadores do Sporting vão querer ganhar qualquer coisa" e, além da Taça de Portugal, lembra que a conjugação de resultados permitiu à equipa lutar pelo segundo lugar. "Vão empenhar-se em conseguir o apuramento para a Champions, que é o palco onde todos querem estar."

Luís Batista fala do importante papel de Jorge Jesus neste processo. "O treinador fez o que devia ter feito, colocou-se ao lado dos jogadores, que são na prática de quem os técnicos dependem para ter resultados e com isso ganhou o balneário e a confiança dos jogadores", finalizou.